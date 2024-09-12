Euro Bölgesi'ni kurtaran Draghi’den yeni kurtuluş planı
ECB Başkanı iken Avrupa’daki mali borç krizinde izlediği politikalar nedeniyle “Euro Bölgesi'ni kurtaran adam" olarak anılan İtalya eski Başbakanı Mario Draghi, hazırladığı raporla AB’ye radikal değişiklikler önerdi. ‘Super Mario’ Dragi, “Harekete geçmezsek ya refahımızdan ya çevremizden ya da özgürlüğümüzden ödün vermek zorunda kalacağımız noktaya geldik” uyarısında bulundu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı ve İtalya eski Başbakanı Mario Draghi’nin, yaklaşık bir yıl önce talep edilen ve Avrupa ekonomisinin mevcut küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceğine ilişkin hazırladığı rapor, iş dünyası tarafından olumlu karşılanmasının yanı sıra tartışmaları da beraberinde getirdi.
Tavsiye niteliği taşıyan 400 sayfalık ‘Avrupa Rekabet Gücünün Geleceği’ başlıklı rapor; yeni bir sanayi stratejisi çağrısı yapıyor. Tek Pazar'da sanayi ve şirketlerin karşılaştığı zorlukları inceleyen raporun AB’nin başta teknoloji olmak üzere ekonomiye yönelik politika hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.
Raporda; AB'nin rekabet gücünü ve güvenliğini artırmayı amaçlayan ortak yatırım projelerini finanse etmek üzere Eurobond benzeri ortak borçlanma araçları ihraç edilmesi tavsiye ediliyor. AB'nin ABD ve Çin gibi rakiplere ekonomik olarak ayak uydurabilmek için yıllık 800 milyar euroya kadar ek harcama yapılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca AB’nin en büyük dezavantajının yüksek enerji fiyatları olduğu belirtilerek; Avrupa'daki elektrik fiyatlarının ABD'dekinden 2-3 kat, gaz fiyatlarının ise 4-5 kat daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.
Politikaları nedeniyle ‘Super Mario’ diyorlar
Düzenlemelerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi gibi 170 önerinin yer aldığı raporun mimarı; 1947'de Roma'da doğan ve başkentin önemli üniversitelerinden Sapienza'dan mezun olan Mario Draghi, 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevlerini yürüttü.
Draghi, Şubat 2021'den Ekim 2022'ye kadar İtalya Başbakanı olarak görev yaptı. İtalya'nın uluslararası arenada saygın ekonomi uzmanlarından Draghi, özellikle ECB Başkanlığı sırasında Avrupa’da yaşanan mali borç krizinde izlediği politikalar sebebiyle "Euro Bölgesi'ni kurtaran adam" olarak anılıyor. İtalyan ve uluslararası basında da video oyun karakteri ‘Süper Mario’ya atfen Draghi'den ‘Super Mario’ olarak bahsediliyor.
800 milyar euroluk ek yatırım, toplam yatırımın GSYH'ye oranını artırır
Düzenlemelerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi gibi 170 öneri yer aldığı rapora göre, AB’nin küresel sahnede geri kalmaması ve ekonomik rakipleri olan ABD ve Çin'e ayak uydurabilmesi için çok daha koordineli bir sanayi politikası, daha hızlı kararlar ve büyük yatırımlara ihtiyacı bulunuyor. Raporda özetlenen öneriler, yıllık 750-800 milyar euro ilave yatırım gerektirdiği ve bunun da AB'nin toplam yatırımının GSYH'ye oranında 5 puanlık bir artışa yol açacak. Mario Draghi, ‘radikal bir değişikliğe’ ihtiyaç olduğunu belirterek, “Harekete geçmezsek ya refahımızdan ya çevremizden ya da özgürlüğümüzden ödün vermek zorunda kalacağımız bir noktaya geldik” uyarısında bulundu.
Eurobond benzeri ortak borçlanma araçları ihracı tavsiye edildi
Raporda AB'nin rekabet gücünü ve güvenliğini artırmayı amaçlayan ortak yatırım projelerini finanse etmek üzere Eurobond benzeri ortak borçlanma araçları ihraç edilmesi tavsiye edildi. Avrupa'nın, ABD ve Çin gibi ekonomik rakiplerinin hızına yetişebilmek için yatırımlarını önemli ölçüde artırması ve yıllık GSYH'nin yaklaşık yüzde 22'sinden yüzde 27'sine çıkarması gerektiği belirtildi. Avrupa için yeni bir sanayi stratejisi çağrısı yapılan raporda, AB'nin küresel rekabet gücünde geri kalmasını önlemek için önemli miktarda finansman ihtiyacı vurgulandı.
Ursula von der Leyen görevlendirdi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2023’te Draghi'yi Birliğin rekabet gücünün geleceğine ilişkin bir rapor hazırlayıp çözüm önerileri sunması için görevlendirdi. Leyen, küresel çatışmaların arttığı bir dönemde AB'nin yeşillenmekte olan ekonomisini nasıl rekabetçi, Çin ve ABD'ye karşı canlı tutabileceğine dair bilgi de istedi. Raporda, ”Ortak AB borçlanması, karbonsuzlaştırma ve rekabet için ortak bir plan, ulusal vetolara son verilmesi, yatırımların finanse edilmesi, dijitalleşme, yarı iletkenler, enerji yoğun endüstriler, uzay, savunma, sanayi stratejisi, yönetişimin güçlendirilmesi, enerji piyasası, piyasa entegrasyonu ve düzenleme, ilaç, ulaşım, sürdürebilirlik, novasyon ve akıllı zeka” öne çıkan konu başlıkları oldu.
Şant Manukyan: Avrupa'da kurulmuş girişimlerin %30'u ABD'ye taşındı
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Avrupa'nın dünya ekonomisinin içinden geçtiği değişiklikleri yakalayamadığını belirtti. Rapora göre Avrupa'nın Çin ve ABD ile rekabet edebilmesi için yıllık 800 milyar euroluk ek yatırım gerektiğini aktaran Manukyan, "Bu, muazzam bir rakam"dedi. Avrupa'da kurulmuş girişimlerin yüzde 30'unun ABD'ye taşındığını belirten Manukyan, Avrupa'nın kendini geliştiremediğine ve inovasyona kapalı br yapıda olduğuna işaret etti.