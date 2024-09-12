Euro Bölgesi'ni kurtaran Draghi’den yeni kurtuluş planı

Avrupa Merkez Ban­kası (ECB) eski Baş­kanı ve İtalya eski Başbakanı Mario Draghi’nin, yaklaşık bir yıl önce talep edilen ve Avrupa ekonomisi­nin mevcut küresel gelişme­ler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceğine ilişkin hazır­ladığı rapor, iş dünyası tara­fından olumlu karşılanması­nın yanı sıra tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tavsiye niteliği taşıyan 400 sayfalık ‘Avrupa Re­kabet Gücünün Geleceği’ başlıklı rapor; yeni bir sa­nayi stratejisi çağrısı yapı­yor. Tek Pazar'da sanayi ve şirketlerin karşılaştığı zor­lukları inceleyen raporun AB’nin başta teknoloji ol­mak üzere ekonomiye yö­nelik politika hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

Rapor­da; AB'nin rekabet gücü­nü ve güvenliğini artırma­yı amaçlayan ortak yatırım projelerini finanse etmek üzere Eurobond benzeri or­tak borçlanma araçları ih­raç edilmesi tavsiye edili­yor. AB'nin ABD ve Çin gibi rakiplere ekonomik olarak ayak uydurabilmek için yıl­lık 800 milyar euroya kadar ek harcama yapılması ge­rektiği vurgulanıyor. Ayrıca AB’nin en büyük dezavan­tajının yüksek enerji fiyat­ları olduğu belirtilerek; Av­rupa'daki elektrik fiyatları­nın ABD'dekinden 2-3 kat, gaz fiyatlarının ise 4-5 kat daha yüksek olduğuna dik­kat çekiliyor.

Politikaları nedeniyle ‘Super Mario’ diyorlar

Düzenlemelerin azaltılma­sı ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi gibi 170 öneri­nin yer aldığı raporun mimarı; 1947'de Roma'da doğan ve başkentin önemli üniversite­lerinden Sapienza'dan mezun olan Mario Draghi, 2005-2011 döneminde İtalya Merkez Bankası Başkanlığı, 2011-2019 döneminde de Avrupa Mer­kez Bankası Başkanlığı görev­lerini yürüttü.

Draghi, Şubat 2021'den Ekim 2022'ye kadar İtalya Başbakanı olarak görev yaptı. İtalya'nın uluslara­rası arenada saygın eko­nomi uzmanlarından Dra­ghi, özellikle ECB Başkanlığı sırasında Avrupa’da yaşa­nan mali borç krizinde izlediği politikalar sebebiyle "Euro Bölgesi'ni kurtaran adam" olarak anılı­yor. İtalyan ve ulus­lararası basında da video oyun karakteri ‘Süper Mari­o’ya atfen Draghi'den ‘Super Mario’ olarak bahsediliyor.

800 milyar euroluk ek yatırım, toplam yatırımın GSYH'ye oranını artırır

Düzenlemelerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin iyileş­tirilmesi gibi 170 öneri yer aldı­ğı rapora göre, AB’nin küresel sahnede geri kalmaması ve ekonomik rakipleri olan ABD ve Çin'e ayak uydurabilme­si için çok daha koordineli bir sanayi politikası, daha hızlı ka­rarlar ve büyük yatırımlara ihti­yacı bulunuyor. Raporda özet­lenen öneriler, yıllık 750-800 milyar euro ilave yatırım ge­rektirdiği ve bunun da AB'nin toplam yatırımının GSYH'ye oranında 5 puanlık bir artışa yol açacak. Mario Draghi, ‘ra­dikal bir değişikliğe’ ihtiyaç ol­duğunu belirterek, “Harekete geçmezsek ya refahımızdan ya çevremizden ya da özgürlüğü­müzden ödün vermek zorunda kalaca­ğımız bir noktaya geldik” uyarısında bulundu.

Eurobond benzeri ortak borçlanma araçları ihracı tavsiye edildi

Raporda AB'nin rekabet gücünü ve güvenliğini artırmayı amaç­layan ortak yatırım projelerini finanse etmek üzere Eurobond benzeri ortak borçlanma araç­ları ihraç edilmesi tavsiye edil­di. Avrupa'nın, ABD ve Çin gibi ekonomik rakiplerinin hızına yetişebilmek için yatırımları­nı önemli ölçüde artırması ve yıllık GSYH'nin yaklaşık yüzde 22'sinden yüzde 27'sine çıkar­ması gerektiği belirtildi. Avru­pa için yeni bir sanayi stratejisi çağrısı yapılan raporda, AB'nin küresel rekabet gücünde geri kalmasını önlemek için önemli miktarda finansman ihtiyacı vurgulandı.

Ursula von der Leyen görevlendirdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2023’te Draghi'yi Birliğin rekabet gücünün geleceğine ilişkin bir rapor hazırlayıp çözüm önerileri sunması için görevlendirdi. Leyen, küresel çatışmaların arttığı bir dönemde AB'nin yeşillenmekte olan ekonomisini nasıl rekabetçi, Çin ve ABD'ye karşı canlı tutabileceğine dair bilgi de istedi. Raporda, ”Ortak AB borçlanması, karbonsuzlaştırma ve rekabet için ortak bir plan, ulusal vetolara son verilmesi, yatırımların finanse edilmesi, dijitalleşme, yarı iletkenler, enerji yoğun endüstriler, uzay, savunma, sanayi stratejisi, yönetişimin güçlendirilmesi, enerji piyasası, piyasa entegrasyonu ve düzenleme, ilaç, ulaşım, sürdürebilirlik, novasyon ve akıllı zeka” öne çıkan konu başlıkları oldu.

Şant Manukyan: Avrupa'da kurulmuş girişimlerin %30'u ABD'ye taşındı

İş Yatırım Uluslarara­sı Piyasalar Direktö­rü Şant Manukyan, Avrupa'nın dünya ekonomisinin için­den geçtiği deği­şiklikleri yakala­yamadığını belirt­ti. Rapora göre Avrupa'nın Çin ve ABD ile rekabet edebilmesi için yıllık 800 mil­yar euroluk ek yatırım gerek­tiğini aktaran Manukyan, "Bu, muazzam bir rakam"dedi. Avrupa'da kurulmuş girişim­lerin yüzde 30'unun ABD'ye taşındığını belirten Manuk­yan, Avrupa'nın kendini ge­liştiremediğine ve inovasyo­na kapalı br yapıda olduğuna işaret etti.