Euro etkisi Bulgaristan borsasını uçurdu

Bulgaristan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Peter Chobanov, ülkenin Euro'ya geçiş sürecinin finansal piyasalarda güçlü bir ivme yarattığını ve bunun kredi notuna olumlu yansıyabileceğini belirtti. Chobanov, 2026'nın başında tamamlanan geçişin hisse senedi piyasalarında dikkat çekici bir ralliye zemin hazırladığını söyledi.

SOFIX'de yüzde 18'lik bir yükseliş

Bloomberg News'un aktardığına göre, Bulgaristan'ın 1 Ocak itibarıyla Euro Bölgesi'ne katılmasının ardından Sofya Borsası'nın ana endeksi SOFIX yüzde 18 yükseldi. Bu performans, Bloomberg'in izlediği 90'dan fazla küresel endeks arasında en güçlü artış olarak kayda geçti. Endeks, 2025 yılında da yüzde 30 değer kazanarak 2021'den bu yana en iyi yıllık performansını sergilemişti.

Bulgaristan 'A notu kulübüne' girebilir

Chobanov, S&P Ratings ve Fitch Ratings'in geçen yıl Bulgaristan'ın kredi notunu yükselttiğini hatırlatarak, reformların sürmesi halinde ülkenin 'A notu kulübüne' girebileceğini ve bunun yatırımcı ilgisini artırabileceğini vurguladı.

Yaklaşık 20 yılın zirvesine yakın seyreden SOFIX endeksinde işlem hacimleri de hızla yükseliyor. Borsa verilerine göre, yılın ilk haftasında Sofya'da hisse senedi cirosu yüzde 184 arttı. Bulgaristan Borsası İcra Direktörü Manyu Moravenov ise Euro'ya geçişin yabancı yatırımcı erişimini kolaylaştırarak ülkeyi Avrupa finans piyasalarında daha görünür hale getireceğini ifade etti.