Eurovision’da 'kefiye' tartışması

İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin kefiyesi ile şarkısını seslendirdi. 33 yaşındaki İsveçli Saade’nin babası Filistinli.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Eurovision’u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

"Eurovision Şarkı Yarışması canlı bir televizyon şovudur.

"Tüm sanatçılar yarışmanın kuralları konusunda bilgilendirilmektedir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından taviz vermeyi seçmesinden dolayı üzgünüz."

İsveç'in Malmö Arena'sındaki etkinlik öncesinde izleyicilere Filistin bayrakları, sembolleri veya çantaları getirmemeleri uyarısı yapıldı. İzleyiciler etkinlik alanına alınmadan önce sıkı bir aramadan geçirildi.

Eurovision’a hazırlık aşamasında, aralarında İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'in de bulunduğu bazı ülkelerin sanatçıları, Gazze’deki savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle İsrail'in yarışmaya katılımının askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Bir kısmı, bunun gerekçesi olarak Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edilmesini gösterdi.

Organizatörler ise bu çağrıları geri çevirerek, "Ukrayna ve Gazze'deki durumun farklı olduğu" değerlendirmesini yaptı.

'Kıyafetlerimizden sembolleri çıkarmamız istendi'

İrlandalı şarkıcı Bambie Thug gazetecilere, yarı final performansı öncesinde kıyafetlerinden siyasi sembolleri çıkarmalarının söylendiğini açıkladı.

Kostümleri aslında Ogham olarak bilinen antik bir Kelt yazısını içeriyordu. Bunun "ateşkes" ve "Filistin'e özgürlük" anlamına geldiğini söylemişlerdi.

Ogham, taşlar üzerindeki bir dizi işaretle temsil edilen eski bir İrlanda alfabesi. MS 4. yüzyıla kadar uzanıyor ve İrlandaca’nın en eski yazılı kaynağı.

Bambie, "Bu benim için çok önemliydi çünkü ben adalet ve barış yanlısıyım, ne yazık ki bugün bu mesajları değiştirmek zorunda kaldım... EBU'dan gelen bir emir" dedi.

İsrailli şarkıcı güvenlik nedeniyle odasından çıkmıyor

İsrail adına yarışacak 20 yaşındaki Eden Golan'ın, artan güvenlik endişeleri nedeniyle performans dışında otel odasından çıkarılmadığı bildirildi.

İlk kez Perşembe günkü ikinci yarı finalde yarışacak.

Organizatörler daha önce İsrail'in yarışacağı 'Ekim Yağmuru' adlı şarkının sözlerinin "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek şarkıyı yarışmadan men etmişti. İsrail şarkının sözlerini değiştirerek yarışmaya dahil olmuştu.

Salı günkü yarı finalde Sırbistan, Portekiz, Slovenya, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Kıbrıs, Hırvatistan, İrlanda ve Lüksemburg finale katılma hakkı kazandı.

Azerbaycan, Moldova, İzlanda, Avustralya ve Polonya elendi.