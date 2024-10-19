Evine saldırı düzenlenen Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun evine kamize dron ile saldırı düzenlendi. Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen dronenun evin bahçesine düştüğü öğrenirliken, İsrail konuyla ilgili yayın yasağı getirdi.

Konuyla ilgili videolu açıklama yapan Netanyahu, iki gün önce öldürülen Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ı işaret ederek, "İran'ın bölgedeki diğer vekilleriyle de savaşmaya devam edeceklerini ve bu savaşı kazanacaklarını" söyledi.

'Zafere kadar devam edeceğiz'

Netanyahu, "Herhangi bir şey sizi caydırabilir mi?" sorusuna ise "Hayır, hiçbir şey bizi caydıramaz. Zafere kadar devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye isabet etmişti. Başbakanlık Ofisi Netanyahu'nun evine doğru bir İHA fırlatıldığını kabul etmişti.

Olay sırasında yaralanan olmadığı belirtilerek daha fazla bilgi verilmemişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.