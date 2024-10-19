Hizbullah, Netanyahu'nun evini hedef aldı!

İsrail'de İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun evine kamize drona ile saldırı düzenlendi. Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen dronenun evin bahçesine düştüğü öğrenirliken, İsrail konuyla ilgili yayın yasağı getirdi.

Hükümet ofisi doğruladı

Dronenun gökyüzündeki helikopteri teğet geçmesi ve saldırısı sırasında siren çalmaması soru işaretlerine neden oldu. Hükümet ofisi de Netanyahu'nun evinin vurulduğunu doğrularken, Netanyahu'nun yaralandığı iddialarını reddetti.

Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

Lübnan'dan İsrail hava sahasına üç İHA'nın girdiği, ikisinin imha edildiği birinin Netanyahu'nun evine düştüğü belirtildi. Saldırının ardından polis güvenliği artırırken herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yapıldı.

Giriş çıkışlar kapatıldı

İsrail polisi Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdii. Kentte Netanyahu'nun evine çıkan yollarda giriş çıkışlar kapatıldı.

Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.