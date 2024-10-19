Hizbullah, Netanyahu'nun evini hedef aldı!
Hizbullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya'daki evini hedef aldı. Kamikaze drone ile düzenlenen saldırının ardından İsrail hükümeti, konuyla ilgili yayın yasağı getirdi. Şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı, üst düzey alarm durumuna geçildi.
İsrail'de İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun evine kamize drona ile saldırı düzenlendi. Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen dronenun evin bahçesine düştüğü öğrenirliken, İsrail konuyla ilgili yayın yasağı getirdi.
Hükümet ofisi doğruladı
Dronenun gökyüzündeki helikopteri teğet geçmesi ve saldırısı sırasında siren çalmaması soru işaretlerine neden oldu. Hükümet ofisi de Netanyahu'nun evinin vurulduğunu doğrularken, Netanyahu'nun yaralandığı iddialarını reddetti.
Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı
Lübnan'dan İsrail hava sahasına üç İHA'nın girdiği, ikisinin imha edildiği birinin Netanyahu'nun evine düştüğü belirtildi. Saldırının ardından polis güvenliği artırırken herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yapıldı.
Giriş çıkışlar kapatıldı
İsrail polisi Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdii. Kentte Netanyahu'nun evine çıkan yollarda giriş çıkışlar kapatıldı.
Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.