Facebook yeni hizmet için bankalarla temas halinde

07 Ağustos 2018

Facebook bankalarla ve finans kurumlarıyla bağlantıları güçlendirmek için görüşmeler yürüttüğünü ve bunun şirketlerin müşteri hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Facebook, PayPal, Citibank ve American Express gibi finans şirketlerinin müşterilerinin finansal hesaplarını Facebook Messenger ile birleştirebileceğini ve müşteri hizmetleri temsilcisi ile görüşebileceğini söyledi.

Wall Street Journal, Facebook'un bankalardan, kart işlemleri ve vadesiz hesap durumu dahil olmak üzere müşterileriyle ilgili detaylı finansal bilgileri paylaşmalarını istediğini dün bildirmişti.

Facebook sözcüsü, şirketin bu tür kullanıcıların tercih etmeleri halinde bazı finansal bilgileri görebildiklerini, ancak "reklam veya başka bir şey" için kullanmadıklarını söyledi.

"Kritik kısım: Bilgileri güvende tutmak"

Facebook yaptığı açıklamada "Bu bilgiyi bu (müşteri hizmetleri) deneyimlerini sağlama dışında kullanmıyoruz. Bu ortaklıkların kritik kısmı, insanların bilgilerini güvende tutmaktır" dedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Facebook geçen yıl JP Morgan, Wells Fargo&Co, Citigroup ve U.S. Bancorp'tan Facebook Messenger'da banka müşterilerine sunabileceği olası teklifleri görüşmesini istedi.

Kaynak: Reuters