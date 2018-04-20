“Facebook’a dava başarı getirmez”

20 Nisan 2018

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK- İngiliz şirketi Cambridge Analytica’nın Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz bir şekilde elde ettiğinin ortaya çıkması ile ilgili tartışma sürüyor. New York Barosu avukatlarından Gökhan Yazıcı, ver skandalı ile gündeme gelen Facebook’a dava açılmasının “kapsamlı sorumluluk reddi” nedeniyle en azından bu şirekete karşı başarı getirmeyeceğini savundu.

Cambridge Analytica'nın Facebook’dan elde ettiği verilerin, Cambridge Üniversitesi'nde araştırmacı olan Aleksandr Koğan tarafından Facebook’taki bir link ile hazırlanan ve yüzbinlerce kişiyi almaya ikna ettiği bir kişilik anketi ile geldiğini anlatan Yazıcı, “Bu hadise, bir cyber saldırganın şirket ağlarına izinsiz erişim sağlamak için teknik bir hileyi kullanması ve bunu şirketin fark etmemesinden son derece farklılık gösteriyor” dedi.

“Bilgiler biz verdik”

Koğan’ın bu verilere erişiminin Facebook tarafından herkese açık APP geliştirici uygulama programı ile tutarlı olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

“Koğan, hazırladığı anketi alan sadece birkaç yüz bin kişi ile 50 milyon kullanıcı profiline erişebildi. Kısaca Koğan’ın anketini alıyorsunuz ve en yakın arkadaşlarınızdan bin tanesinin verilerine de ulaşılıyor. Daha açık bir ifadeyle, Cambridge Analytica hiç bir bilgi çalmadı, bütün bu bilgileri Facebook kullanıcıları olarak biz verdik: Koğan arka kapıdan girmedi, açık olan on kapıdan girdi.”

“Garanti etmiyor”

Kullanıcıların Facebook'un verilerinin müşterileriyle ilgili verdikleri vaatleri ihlal ettiği için dava açabileceğini ifade eden Yazıcı, “Ancak kullanıcıların Facebook’ta hesap açmadan Facebook’un kullanıcı hizmet şartlarını kabul ettiğini ve bu şartların kullanıcı ve Facebook arasında bir sözleşme olduğu düşünüldüğünde ve Facebook'un kullanıcı hizmet şartlarından gelen kapsamlı sorumluluk reddi ile birleştiğinde bu iddiaların başarılı olma olasılığını, en azından Facebook’a karşı, ortadan kaldırır” dedi.

Kullanıcı hizmet şartlarının incelenmesi halinde Facebook’un her zaman güvenli veya hatasız olacağını garanti etmediğini kaydeden Yazıcı, “Üçüncü şahısların eylemleri, bilgileri ve içeriği ile kullanıcıya vereceği zararlardan sorumlu olmayacağını beyan ettiğini ve kullanıcının Facebook hesabı açmakla bu şartları kabul etmiş sayılacağı açıkça görülür” açıklamasında bulundu.

ABD yasaları

ABD’de bu konuda en sert federal kanun Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimal Yasası olduğunu ve bu yasa ile bilgisayar ağlarına yetkisiz erişime cezai ve hukuki müeyyideler getirildiğini anlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

“Cambridge Analytica veya Koğan'ı eylemlerinden sorumlu tutmak için bu yasa kullanılabilir mi? Temel olarak, söz konusu yasa ‘yetkilendirme’ üzerine odaklandığı için bu son derece zor gözüküyor, Koğan elde ettiği bu Facebook verilerine erişim izni aldı. Bu yasa ayrıca ‘yetkili erişimi aşan’ bir kullanıcıyı da cezalandırır; ancak Koğan’ı bu yönüyle de cezalandırmak mümkün gözükmüyor. Facebook’un , web sitesinin geliştiricilere yönelik hizmet şartlarını hileli bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Koğan'a karşı sözleşme ihlali veya haksız fiil gerekçesiyle dava açması mümkün olabilir. Ancak burada zararın miktarının hesaplanması konusunda bir çok problemler oluşabilir. Bunun yanısıra Federal Ticaret Komisyonu Kuralları gereği Facebook’a gizlilik uygulamalarında sorumluluk atfetmeleri de mümkün olabilir.”

Kullanıcılara tavsiyeler

Nelerin özel bilgi olduğu konusunda bir konsensüs olmadığını ve sosyal medyanın günümüz toplumunun önemli bir parçası haline geldiği gerçeği yadsınamaz olduğunu kaydeden Yazıcı, kullanıcılara güvenlik için bazı önerilerde bulundu:

“Eğer annenizin, FBI’ın, ABD vergi dairesi IRS’in, mahkemenin, arkadaşlarınızın, kısaca herhangi birinin bilmesini istemediğiniz bilgilerinizi sosyal medya platformlarına koymayın. Sosyal medyada kullandığınız ya da paylaştığınız her bilginin dünyada milyonlarca kişi tarafından ulaşılabilir olduğunu bilerek hareket edin. Ayrıca iflas, ceza davaları, boşanma davaları, karalama ve tazminat davaları, iş davaları ve hukukun diğer alanlarını ilgilendiren dava ve ihtilaflar söz konusu olduğunda karşı tarafın, savcılığın ve polisin sosyal medya hesaplarınızı ve buradaki bilgi ve fotoğraflarınızı inceleyeceğine ve gerekirse bunları aleyhinize delil olarak kullanacağına emin olabilirsiniz. “