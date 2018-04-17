Facebook'a güven yüzde 27'ye düştü

17 Nisan 2018

Özel verilerin güvenliğini ihlal ettiği suçlamasıyla sarsılan Facebook'a güven, giderek geriliyor.

Financial Times'ın haberine göre, düşünce kuruluşu Ponemon Institute'un anketinde Facebook'a güvendiğini söyleyenlerin oranı bir yılda yüzde 79'dan yüzde 27'ye düştü.

ABD'de düzenlenen ankete katılan 3 bine yakın kişinin büyük bölümü, Facebook'un kişisel verilerini koruyacağına inanmadıklarını söyledi.

Katılımcılar, Facebook'un kullanıcıların kişisel verilerini doğru şekilde kullandığından şüphe duyduklarını kaydetti.

Facebook'a duyulan güveni 10 yıldır takip eden Ponemon Institute, şirkete güvenin 2015'ten 2017'ye kadar düzenli olarak artarak yüzde 79'a kadar yükseldiğine dikkat çekti.

ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, dünyanın en büyük sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Skandal, Facebook hisselerinin erimesine yol açmış ve şirket kısa sürede milyarlarca dolar kayıp yaşamıştı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'nda verdiği ifadede, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" demişti.

Zuckerberg, senatoda özür diledi