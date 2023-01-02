Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, El-Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusunda bazı dini ritüeller gerçekleştiren fanatik Yahudiler, baskın sırasında Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.

İsrail güçleri de bu esnada Mescid-i Aksa'ya ibadet için gelen Filistinlilerin girişlerini kısıtladı, kimlik kontrolü yaparak bazılarını dışarıda tuttu.

İsrail istihbaratı İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı

Öte yandan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail tarafından ifadeye çağrıldı.

AA muhabirine konuşan bir aile üyesi, İsrail istihbaratının Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail güçlerinin sebebini bildirmediği bir konudaki soruşturma kapsamında Sabri'yi bugün Batı Kudüs'teki bir merkezde ifade vermeye çağırdığını aktardı.

İsrail güvenlik birimleri, Filistin topraklarındaki işgal ve Filistinlilere yönelik ihlallere karşı tutumu nedeniyle Sabri'yi daha önce birkaç kez gözaltına almıştı.