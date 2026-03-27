FAO'dan kritik Hürmüz uyarısı: Gıda krizi kapıda

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başekonomisti Máximo Torero, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kapanmanın küresel gıda tedarik zincirini ciddi şekilde etkileyebileceğini belirtti.

Torero, olası bir kesintinin "yıllardır görülmemiş sistematik bir şok" yaratabileceği uyarısında bulundu.

Tanker trafiğindeki düşüş maliyetleri artırıyor

Boğazdan geçen tanker sayısındaki keskin düşüşün küresel ölçekte maliyet baskısı oluşturduğunu ifade eden Torero, sevkiyatların yüzde 90'dan fazla azalmasının üretim ve lojistik giderlerini artırdığını söyledi. Bu durumun, özellikle tarım sektöründe maliyetleri yukarı çektiğine dikkat çekildi.

Risk orta vadede büyüyor

Mevcut koşullarda küresel gıda stoklarının yeterli seviyede olduğunu belirten Torero, kesintilerin üç ayı aşması halinde arz tarafında daha ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Torero, "Bu sadece bir enerji şoku değil" diyerek, sürecin gıda güvenliği açısından da önemli riskler barındırdığını vurguladı.