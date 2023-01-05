Fas Başbakanı Ahnuş, AB temsilcisiyle görüştü

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile tüm alanlarda diyaloğu ve ortak işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele aldı.

Fas Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ahnuş, iki günlük ziyaret için dün ülkeye gelen AB Temsilcisi Borrell'i makamında kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Fas ile AB arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde diyalog ve işbirliğini derinleştirme konusu ele alındı.

Görüşme sırasında konuşan Ahnuş, iki taraf arasındaki ikili ilişkilerin "ortaklığın çeşitli düzeylerde yapılandırılmasını ve iyileştirilmesini sağlayan" dinamizminden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İkili ilişkilerin tarım, balıkçılık, finans, yatırım, yeşil ekonomi, göç ve güvenlik alanlarındaki olumlu sonuçlarına övgüde bulunan Ahnuş, iki taraf arasındaki ticaret düzeyinin, Afrika kıtasında AB ile ekonomik ve ticari ortaklık konusunda Fas'ın ilk sırada yer almasını sağladığına dikkati çekti.

Ahnuş, Fas'ın yürüttüğü sosyal ve ekonomik reformların takvimi ile AB'nin 2023'te bir kısmının uygulanmasını hızlandırmak için bu projelere verdiği desteğin uyumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fas ile AB arasındaki ticaret alışverişi 10 yıl içinde üç kat arttı ve 2021'de hacmi 45 milyar avroyu aştı.