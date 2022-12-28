Faysal bin Ferhan, Rus mevkidaşı ile görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri de konuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, krize siyasi çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklediklerini belirtti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Bin Ferhan-Lavrov görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yolları ele alındı.
İki bakan, Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri de konuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, krize siyasi çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklediklerini belirtti.