FBI, İngiliz müzesindeki kayıp antik hazineleri araştırıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), İngiltere'nin başkenti Londra'daki "British Museum"a ait olduğundan şüphelenilen yüzlerce hazinenin ABD'li alıcılara satışını soruşturduğu iddia edildi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, ABD emniyet teşkilatı, müzenin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve Washington'da bir koleksiyoncuya satılan 268 parçanın iadesine de yardımcı oldu.

"British Museum" geçen yıl koleksiyonundaki antik taşlar, mücevherler ve diğer eşyaların kayıp, çalıntı ya da hasarlı olduğunu duyurmuştu.

New Orleans'ta yaşayan bir alıcı BBC'ye yaptığı açıklamada, bir FBI ajanının kendisine e-posta göndererek eBay'den satın aldığı iki parça hakkında bilgi istediğini söyledi. FBI ajanı da müzedeki kayıp ya da çalıntı eşyaların araştırılmasında Metropolitan Polisi'ne yardımcı olduklarını söyledi.

"British Museum" çalındığını ya da kaybolduğunu tahmin ettiği bin 500 parçadan şu ana kadar 626'sının kurtarıldığını, 100'ünün ise bulunduğunu ancak henüz geri getirilmediğini açıkladı.

Müzenin çalındığına inandığı eserlerin büyük çoğunluğu kataloglanmamış ve müze halen bu eserlerin koleksiyonundan geldiğini kanıtlamanın yollarını arıyor. Bazı durumlarda koleksiyoncular, personelin değerlendirme yapabilmesi için eşyaları müzeye bağışlamayı kabul ediyor.

Üst düzey bir küratör olan Peter Higgs, "British Museum" tarafından eski eserleri çalmak, zarar vermek, eritmek ve satmakla suçlanıyor. Kendisi iddiaları reddediyor. Müze, Higgs'in toplamda tahmini 100 bin sterlini "cebine indirdiğine" inandığını açıkladı. Müzenin Higgs'e karşı açtığı hukuk davasının mahkeme belgelerine göre, Higgs en az on yıl boyunca eserleri çalmış ve müzenin depolarından çoğunlukla kayıtsız eserleri sattı.

Müze, görevden alınan Higgs'in eBay üzerinden en az 45 alıcıya ürün sattığına inanıyor.