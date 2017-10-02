FBI: Saldırının DEAŞ ile bağlantısı yok

02 Ekim 2017

ABD'nin Las Vegas kentindeki Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen 'Route 91 Harvest' müzik festivali sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 58 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Konser alanında 22 bin kişinin olduğu açıklandı. Reuters'in haberine göre saldırıyı DEAŞ üstlendi. FBI ise saldırganın DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

Saldırının ardından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte havaalanına giriş çıkışlar kısmen kapatıldı.

Ülkede ulusal yas ilan edildi.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun belirlendiğini söyledi. Otelin 29. katından sonrasını boşaltan polis, saldırganın intihar ettiğini duyurdu. Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Saldırganın kimliği belli oldu

Polis, saldırganın kimliğini Nevada eyaletinden 64 yaşındaki Stephen Paddock olarak açıkladı. Bu arada polisin, saldırganın, Asya kökenli olduğu tahmin edilen 62 yaşındaki Marilou Danley adında kız arkadaşını gözaltına aldığı iddia edildi.

Saldırı, ABD'de şimdiye kadar en fazla ölüme sebep olan silahlı saldırı olarak tarihe geçti.

Trump'tan açıklama

Saldırıya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Trump, bu mesajın ardından yaptığı açıklamasında, "Bu tamamıyla kötülük kokan bir eylem. Bayrakları yarıya indireceğiz." dedi.

Nevzat Aydın: Tam denk geldim

Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sırasında olay yerinde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Aydın'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kılpayı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun."

Kaynak: AA