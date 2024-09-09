Fed Başkan Yardımcısı Waller: Faizleri düşürme zamanı geldi

Bu indirimlerin boyutu ve hızı konusunda açık fikirli olduğunu da belirten Waller, "Eğer veriler ardışık toplantılarda indirim yapılmasını destekliyorsa, o zaman ardışık toplantılarda indirim yapılmasının uygun olacağına inanıyorum. Eğer veriler daha büyük kesintilere ihtiyaç olduğunu gösteriyorsa, o zaman bunu da destekleyeceğim. Enflasyon 2022'de hızlandığında faiz artışlarının önden yüklenmesinin büyük bir savunucusuydum ve eğer bu uygunsa faiz indirimlerinin de önden yüklenmesinin savunucusu olacağım" dedi.

FOMC17-18 Eylül toplantısında, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın iki hafta önce enflasyondaki ilerleme ve işgücü piyasasındaki soğuma göz önüne alındığında politikayı gevşetmek için "zamanın geldiğini" söylemesinin ardından, şu anda %5,25-%5,50 aralığında olan politika faizini düşürmesi bekleniyor.

Waller da aynı ifadeyi kullandı ancak sözleri daha güçlüydü ve faiz indirimlerine borçlanma maliyetlerinde yarım puanlık bir indirimle başlamaya açık olduğunun sinyalini verdi.

Waller, enflasyonun şu anda Fed'in hedefine ulaşmak için doğru yolda olduğunu, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki değişimle ölçülen temel enflasyonun yıllıklandırılmış altı aylık ortalama yüzde 2,6 ve yıllıklandırılmış üç aylık ortalama yüzde 1,7 olduğunu söyledi. Waller, Fed'in gelecek toplantısında başlayacak faiz indirimleri "ekonomi ve istihdam büyümeye devam ettikçe, istikrarlı enflasyon bağlamında dikkatli bir şekilde yapılacak olsa da, gerektiğinde ekonomiyi desteklemek için derhal harekete geçmeye hazırım" dedi.