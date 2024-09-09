ABD Hazine Bakanı Yellen: Muhtemelen bitti, ama göreceğiz

Yellen, önümüzdeki aylarda Hazine'de yapacak çok işi olduğunu, Pekin'deki mevkidaşı Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile sık sık gerginleşen ilişkiyi yönetmeye çalışmak için bir toplantı daha yapabileceğini söyledi.

Yellen, ABD'ye yapılacak bir ziyareti memnuniyetle karşılayacağını ancak kendisinin de Çin'e gidebileceğini söyledi ve "Tahminime göre öyle ya da böyle bir ziyaret gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yellen, ABD-Çin ilişkisinin bir sonraki ABD yönetimi tarafından en üst düzeylerde ve kurum çalışanları arasında yapılacak tartışmalarla "önceliklendirilmesi ve beslenmesi" gerektiğini de söyledi.