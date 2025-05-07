Fed Başkanı Powell'dan tarife uyarısı: Enflasyon ve işsizlik artabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının sabit tutulmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonomi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Powell, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine rağmen hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini söyledi. İşgücü piyasasının genel olarak dengede olduğunu ifade eden Powell, ekonomik görünümün temkinli iyimserliğini koruduğunu dile getirdi.

Ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklere dikkat çeken Powell, açıklanan büyük tarife artışlarının devam etmesi durumunda ekonomik etkilerin ciddi olabileceğini vurguladı. “Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel,” diyen Powell, bu nedenle politik adımlarda ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirtti.

“Tarife konusu nereye evrilecek, bunun enflasyon ve işsizliğe etkileri ne olacak, bunlar şu an belirsiz. Tarifeler biraz daha netlik kazanana kadar adım atmak istemiyoruz,” ifadelerini kullanan Powell, Fed’in karar süreçlerinin mevcut küresel riskler ışığında şekillendiğini kaydetti.

Ayrıca Powell, faizlerde herhangi bir ayarlama yapmak için acele etmeleri gerekmediğini yineleyerek, “Bekleyip görmek için iyi bir pozisyondayız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarına ilişkin bir soruya ise, “Trump’ın açıklamaları bizim iş yapma şeklimizi etkilemiyor. Biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, riskleri değerlendiriyoruz,” yanıtını verdi.