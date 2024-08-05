Fed'den acil toplantı sinyali: Piyasalardaki endişe yatıştırılmak isteniyor

Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri tetiklemesiyle küresel hisse senedi piyasaları sert düşüş kaydederken piyasalarda bir hafta içinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 25 baz puan faiz indirimi ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandı.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ise ABD istihdam verileri ve yendeki yükselişle 37 yılın en kötü gününü yaşadı. Tokyo'da endeks yüzde 12,4 düşerken, endeks günü 31.458,41 puandan kapattı. Bu, cuma günkü yüzde 5,8'lik düşüşü izledi

Finans ve ihracat hisseleri düştü

Nikkei endeksindeki finans ve ihracat hisseleri büyük düşüşler yaşadı. Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 değer kaybetti. Endeksin bugünkü çöküşü, Ekim 1987'deki "Kara Pazartesi"nde yaşanan yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük tek günlük çöküş oldu.

FED'den acil toplantı beklentisi

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan veriler sonrasında, resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından tarihi bir düşüş baskısı yaşandı. Geçen hafta ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edildi. ABD Merkez Bankası'nın gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.