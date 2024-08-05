Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 12,4 düşüşle 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşadı

Nikkei 225 ve Topix Endeksleri, dalgalı işlemlerle sert düşüş yaşıyor.

Tokyo'da Nikkei endeksi yüzde 12,4 düşerek 31.458,41 puandan günü tamamladı. Bu düşüş cuma günkü yüzde 5,8 düşüşü izledi. Mitsubishi, Mitsui and Co, Sumitomo ve Marubeni gibi büyük ticaret evleri ise yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Nikkei bu yıl tüm kazanımlarını geri verdi ve geçen ay rekor seviyeye ulaştığından bu yana yüzde 25'ten fazla düşüş göstererek "ayı" piyasasına girdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, Ülkede istihdam artışı Temmuz ayında keskin bir şekilde yavaşladı ve işsizlik oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu açıklamanın ardından yen, dolar karşısında güçlendi.

Yen bugün Tokyo'da dolar karşısında 142 civarında işlem görüyor; Cuma günkü Tokyo borsa kapanışında 148,95 ve Temmuz başında 37 yılın en zayıf seviyesi olan 161 civarındaydı.

Nikkei'de finans ve ihracat hisseleri bugünkü düşüşlere öncülük etti; Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 düşüş yaşadı.

Nikkei'nin tek günlük en büyük çöküş, Ekim 1987'de "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan günde 3.836 puanlık veya yüzde 14,9'luk düşüş oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Çarşamba günü gösterge faiz oranını artırmasından bu yana Tokyo'da hisse senedi fiyatları düşüş gösteriyor.

“Hisse fiyatları piyasada belirleniyor”

Yaşanan gelişmelerin ardından ilk resmi açıklama Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'den geldi. Suzuki yaptığı açıklamada, hisse fiyatlarının piyasalar tarafından belirlendiğini söyledi.

Nikkei bu yıl tüm kazanımlarını geri verdi ve geçen ay rekor seviyeye ulaştığından bu yana %25'ten fazla düşüş göstererek "ayı" piyasasına girdi.

Suzuki, hükümetin böyle bir durumda sakin karar vermesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Ekonominin kademeli olarak iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

Tek günlük en büyük çöküş, Ekim 1987'de yaşanmıştı

Nikkei'nin tek günlük en büyük çöküş, Ekim 1987'de "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan günde 3.836 puanlık veya yüzde 14,9'luk düşüş oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Çarşamba günü gösterge faiz oranını artırmasından bu yana Tokyo'da hisse senedi fiyatları düşüş gösteriyor.

Nikkei 225 vadeli işlemlerinde de devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu.