Fiilen iflas eden ülke çıkış planını buldu: Altın satışları

Lübnan, derinleşen ekonomik krizle birlikte fiilen iflas eden ülkeler arasına girdi. Hükümet kanadı ve finans çevreleri, Merkez Bankası kasasında bulunan altın rezervlerinin bir bölümünün elden çıkarılmasını tartışmaya açtı. 2019’dan bu yana Lübnan lirası yüzde 90’ı aşan değer kaybı yaşarken, vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarına erişimi de büyük ölçüde sınırlandı.

282 ton altın rezervi bulunuyor

Lübnan Merkez Bankası (BDL), 280 tonun üzerinde altın stoku bulunduruyor. Yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki bu rezervle ülke, bölgede Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bazı siyasetçiler ve bankacılar, altın satışının mevcut mali sıkışıklığı hafifletebileceği görüşünde. Buna karşın kimi ekonomistler bu seçeneğe temkinli yaklaşıyor. Uzmanlar, olası bir satışın kısa vadede likidite sağlayabileceğini ancak uzun vadede finansal denge üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu ifade ediyor.

1986 tarihli yasa uyarınca, altın rezervlerinin satışı için parlamentonun özel onayı gerekiyor. Bu nedenle, böyle bir adımın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülecek olası bir mali destek programı çerçevesinde ele alınabileceği belirtiliyor. Maliye Bakanlığı kaynakları ise altının kamu bütçesi açısından önemli bir varlık olduğuna dikkat çekerek, satış kararının kamu yararı gözetilerek verilmesi gerektiğini vurguluyor.