Filipinler'de 251 kişiyi taşıyan feribot battı
Filipinler'de 251 kişiyi taşıyan feribot battı. Yetkililer, yolcuların büyük bölümünün kurtarıldığını açıkladı. Yerel basın ise, en az 3 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Filipinler'de, başkent Manila'nın 70 kilometre doğusunda 251 kişiyi taşıyan feribot battı. Yerel basın, en az 3 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Quezon polis yetkilisi Rhoderick Armamento, Polilio Adası'na gitmekte olan geminin henüz bilinmeyen bir sebepten battığını söyledi.
Armamento, gemide bulunan 251 yolcudan çoğunun kurtarıldığını açıkladı.
Olay yerine çok sayıda helikopter ve deniz aracı sevk edildi.
Kazaya kötü hava koşullarının yol açmış olabileceği belirtiliyor.