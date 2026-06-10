Filipinler'deki 7,8'lik depremde can kaybı artıyor
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesini vuran 7,8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiğini, 630 kişinin yaralandığını ve 17 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor.
Yetkililer, 8 Haziran'da yaşanan şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiğini, yüzlerce kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Depremde 630 kişi yaralandı
Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremin yol açtığı kayıplara ilişkin son durumu paylaştı.
Açıklamada, deprem nedeniyle 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişiden ise hâlâ haber alınamadığı bildirildi.
Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ise deprem nedeniyle 2 bin 994 evin hasar gördüğünü duyurdu.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Filipinler Ordusu, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.
Bölgede kayıp kişilere ulaşılması ve depremden etkilenen alanlardaki çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 8 Haziran'da meydana gelen deprem, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında kaydedildi.
Büyüklüğü 7,8 olarak açıklanan depremin, yerin 55,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, büyük ölçekli depremler sık sık yaşanıyor.