Filistin OPCW’e üye oldu

23 Mayıs 2018

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Filistin’in 17 Mayıs’ta Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından tevdi edilen bir belge kapsamında örgüte üye olduğunu duyurdu.

Merkezi Lahey’de bulunan OPCW’den yapılan yazılı açıklamada, Filistin’in, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından tevdi edilen bir belge kapsamında örgüte kabul edildiği ve kabul anlaşmasının 16 Haziran'da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Filistin yönetimi, ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açması ve İsrail’in Gazze sınır hattında düzenlenen barışçıl gösterilerde 65 Filistinliyi şehit etmesine karşı uluslararası birçok kurum ve kuruluşa üye olma kararı almıştı.

Kaynak: AA