Filistin'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı

14 Mayıs 2018

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistinlilere yönelik ''korkunç saldırıların'' ardından BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısında bulundu.

Mansur, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail'in, Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistin halkına saldırısını ''en güçlü şekilde'' kınayan Mansur, İsrail'e bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Filistin halkı için uluslararası koruma talebinde bulunan Mansur, BMGK'ye Gazze'deki ''korkunç katliama'' dikkati çekmek için mektup gönderdiklerini ve BMGK Başkanı ile de görüşeceklerini söyledi.

Mansur, Gazze'de katliam yaşanırken ABD'nin tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'te büyükelçilik açmasının iki halk arasındaki ''nefret atmosferini'' de derinleştireceğini kaydetti.

Gazze'de yaşananların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve BMGK'nin görevinin barış ve güvenliği tesis etmesi olduğunu hatırlatan Mansur, ''İsrail'in Gazze'deki katliamına'' son vermek için BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptı.

Bu arada Kuveyt'in, İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmalar sebebi ile Birleşmiş Milletler’e (BM) acil toplantı çağrısında bulundu.

Kaynak: AA