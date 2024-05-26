Filistin'e destek yürüyüşüne çok sayıda gözaltı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana Almanya’da Filistin’e destek yürüyüşleri düzenlenmeye devam ediyor. Başkent Berlin'de Birleşik Filistin Milli Komitesi ve onlara destek veren Berlin halkı hemen her cumartesi, şehrin farklı noktalarında Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için seslerini yükseltiyor.

Başkentte bugün "Savaşı durdurun, İsrail'e silah satışına son verin" yürüyüşü gerçekleştirildi. Insbrückerplatz ve Walter Schreiber Platz metro istasyonları arasındaki güzergahta gerçekleştirilen yürüyüş, Insbrückerplatz Meydanı’nda Filistin marşının okunmasıyla başladı.

"Almanya uyan, çocuklarımız ölüyor"

Meydanda yapılan konuşmalarda, Filistin'in açık mezarlığa dönüştüğü vurgulanırken, çoğu kadın ve çocuk binlerce Filistinlinin öldürüldüğü hatırlatıldı. Dünyanın gözü önünde hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin yerle bir edildiğini söyleyen konuşmacı, "ABD ve Almanya'nın desteğini arkasına alan İsrail sivilleri katlediyor. Siyasilerin savaş bölgelerine silah satışı yapılmayacağını ilan etmesine rağmen Almanya'nın İsrail'e silah satışı son aylarda 10 katına çıktı" ifadelerini kullandı.

İHA'de yer alan habere göre, yürüyüş esnasında, "Almanya uyan, çocuklarımız ölüyor", "Filistin'e özgürlük" gibi sloganlar atılırken, "Savaş suçlularına silah göndermeyi durdurun", "Hepimiz Filistinliyiz" gibi pankartlar taşındı. Gösterinin sonlarına doğru polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Yürüyüşten önce, bazı yasaklı sloganların yanı sıra nefret sembolleri içeren veya nefreti teşvik eden hiçbir ırkçı veya Yahudi karşıtı slogan atılmaması ve pankart taşınmaması için duyuru yapıldı. Eylemciler polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Walter Schreiber Platz Meydanı'na doğru harekete geçti.

Milletvekili Preisler provokasyonuna devam etti

Sık sık Filistinle dayanışma yürüyüşlerine gelerek, polis koruması eşliğinde gösterileri provoke eden FDP Milletvekili Karoline Preisler bugünkü Filistin yürüyüşüne de geldi. İsrail yanlısı pankartlar taşıyarak karşı eylem yapan Preisler, polis koruması altında kaldırımda göstericilere paralel yürüdü. Milletvekili ile eylemciler arasında zaman zaman tartışmalar ve gergin anlar yaşandı.