Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu

Sky News'e konuşan Regev, sunucunun, sosyal medyada tepki toplayan, elleri kelepçeli, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin görüntülerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Regev, "Öncelikle, unutmayın ki burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama bu, dünyanın sonu da değil." cevabını verdi.

Alıkonan Filistinlilerin bir kısmının Hamas üyesi olmadıkları anlaşıldığı için salıverildiğini hatırlatan sunucu, İsrail ordusunun böyle bir hakkı olmadığını belirterek, danışmana Cenevre Sözleşmesini ihlal edip etmediklerini sordu.

Danışman Regev, görüntülerin resmi materyal olmadığını ve videonun nasıl yayıldığına bakılması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu konuda sorumlu tutulamayacağını ima etti.

Sunucu, "Eğer İsrail ordusu tarafından çekildiği ortaya çıkmışsa, bunun konuyla ilgisi yok, Orta Doğu'daki sıcaklığın da." diyerek Regev'e tepki gösterdi.

Sunucunun İsrail'in Cenevre Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki sorularını yinelemesi üzerine köşeye sıkışan Regev, "O seviyede uluslararası hukuk bilmediğini" söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak ve elleri kelepçeli şekilde yan yana dizildiği anlar yer almıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.