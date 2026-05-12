Film sahnelerini aratmayan yasa dışı yarış! Kalaşnikoflarla at koşturdular

İtalya'nın Sicilya bölgesinde düzenlenen yasa dışı bir at yarışına ait görüntüler, ülkede geniş yankı uyandırdı. Havaya ateş açılan ve Kalaşnikof taşıyan kişilerin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yarışta kullanılan atlara el konulduğu bildirildi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Geçtiğimiz cuma günü çekildiği belirtilen görüntülerde, Sicilya'nın doğusundaki Katanya yakınlarında bulunan Palagonia kasabasında iki jokeyin at arabalarıyla yüksek hızda yarıştığı görüldü. Yarışı takip eden çok sayıda kişinin scooterlarla konvoya eşlik ettiği, bazı kişilerin havaya ateş açtığı ve Kalaşnikof taşıdığı görüntülere yansıdı.

Söz konusu videoların, hayvan hakları aktivisti Enrico Rizzi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldığı belirtildi.

İki kişi hakkında suç duyurusu

İtalyan polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Katanya'nın San Cristoforo bölgesinde soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Yetkisiz bir at yarışına ilişkin ihbarların ardından, etkinliği görüntüleyen ve havaya ateş açan onlarca kişinin de yer aldığı olayla ilgili Katanya'nın San Cristoforo bölgesinde soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonucunda 40 ve 45 yaşındaki iki kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.” denildi.

Polis ekiplerinin, veterinerlerle birlikte bölgedeki çeşitli ahırlarda denetim yaptığı ve yarışta kullanılan atların güvenlik amacıyla koruma altına alındığı aktarıldı.

La Sicilia gazetesi, soruşturma kapsamında bazı ahırların da kapatıldığını yazdı. Çok sayıda kişinin ifade vermek üzere polis merkezine götürüldüğü belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Mafya bağlantısı iddiaları

Yasa dışı at yarışlarının Sicilya'nın yanı sıra Calabria ve Campania bölgelerinde de yaygın olduğu ifade ediliyor. Daha önce yürütülen soruşturmalar, bu organizasyonların Cosa Nostra, Camorra ve 'Ndrangheta bağlantılı mafya gruplarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koymuştu.

Yetkililer, yasa dışı yarışlarda büyük miktarda kayıt dışı bahis oynandığını ve tek bir yarışta binlerce euroluk para trafiği oluşabildiğini belirtiyor. Katanya, Messina ve Palermo'nun bu faaliyetlerin yoğun görüldüğü şehirler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Hayvan hakları kuruluşundan sert açıklama

İtalya merkezli hayvan hakları kuruluşu LAV, geçen yıl yayımladığı raporda yasa dışı yarışların suç örgütlerinin bölgedeki hakimiyetini gösteren sembollerden biri haline geldiğini vurguladı.

Kuruluş ayrıca, yarışlarda kullanılan atların kötü koşullarda tutulduğunu, yasaklı maddelere maruz bırakıldığını ve resmi yarış sektöründen yasa dışı organizasyonlara yönlendirildiğini belirtti.

LAV verilerine göre yalnızca 2024 yılında yedi yasa dışı yarış engellenirken, 70 kişi hakkında işlem yapıldı ve 29 at ile bir midilliye el konuldu. 1998-2024 döneminde ise toplam 4 bin 324 kişi hakkında işlem yapıldığı, 1.430 ata el konulduğu ve 165 yasa dışı yarışın durdurulduğu bildirildi.