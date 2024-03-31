Financial Times: 'Muhalifler önde'

İlk sonuçların açıklanmaya başlandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin İngiltere'nin önemli gazetelerinden Financial Times (FT), Türkiye'deki muhalefetin "seçimi önde" götürdüğünü manşetine taşıdığını yazdı.

İlk sonuçlara yer veren Financial Times, İstanbul'daki sandıkların neredeyse üçte birinin açıldığını ve oyların 50'sinin alan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 8 puan fark ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un önünde olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı'nın verilerini aktaran Financial Times, "İstanbul'un muhalif belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk sonuçlara göre yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar partisine karşı önde gidiyor" ifadesinde bulundu.

"Türkiye'nin dört bir yanında siyasi çekişmeler yaşandı" vurgusunda bulunan İngiliz gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı ve muhalefetin kalesi haline gelen İstanbul'un kontrolünü ele geçirmek için partisinin güçlü girişimlerine öncülük" ettiğini belirtti.

Resmi olmayan sonuçları değerlendiren FT ayrıca, seçim sonuçları tablosuna ilişkin "Erdoğan'ın Mayıs ayında Türkiye'nin muhalefetine karşın aldığı ezici bir galibiyetin ardından" yorumunda bulundu.