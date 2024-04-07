Financial Times'tan Ekrem İmamoğlu yazısı: Hem laik hem muhafazakâr kesime hitap ediyor

Gazetenin Türkiye muhabiri Adam Samson, "Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resminin altında oturan İmamoğlu, tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ona başarı dileyen bir duayı dinlerken sessizce kendisi de dua etti" yazdı.

Samson, "Çelişen görüntü, İmamoğlu'nun karizmatik kampanyacı ve daha inançlı bir adam görüntüsünü birleştirme yeteneğinin altını çiziyor. Bu sayede Atatürk'ün laik ideolojisi üzerine kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötesinde oy alabiliyor" yazdı.

Masasında hem Nutuk var hem Kuran

Financial Times haberinde, "İmamoğlu'nun masasında hem Nutuk, hem de Kuran var" ifadelerine yer verildi.

FT gazetesine yaptığı değerlendirmede İmamoğlu, "Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllarca laik düzenle, demokratik düzenle ve bu çeşitliliğiyle var olmasını istiyorum" dedi. İmamoğlu, "Burada ailemle dua ettim, kendi başarım için dua ettim" dedi.

Samson, "52 yaşındaki İmamoğlu önce 2019'da Türkiye'nin en büyük şehrinin kontrolünü eline aldı, şimdi de güçlü liderin en büyük rakibi ve potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak konumunu sağlamlaştırdı" yazdı.

31 Mart'ta İstanbul'da yapılan seçimin önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Bu asla sadece bir İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanı'nın kendini bir muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü" dedi.

Dilek İmamoğlu ayrıntısı...

Haberde İmamoğlu'nun sosyal demokrat ideolojisinin üniversitede geliştirdiği, eşi Dilek İmamoğlu'nun ise onu bu görüşe daha da yakınlaştırdığı belirtildi.