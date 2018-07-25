Fitch: Ticaret savaşı büyümeyi de vuracak

25 Temmuz 2018

Fitch Ratings, global ticari gerilimlerde bir tırmanmanın 2 trilyon dolar büyüklüğündeki global ticarete yeni gümrük tarifeleri getirmesi halinde global büyüme oranının 2019'da yüzde 3,2'den 2,8'e gerileyeceğini öngördü. Ticarette gerilimin artmasının Türkiye'yi ise olumlu etkilemesi bekleniyor.

Fitch, global ticarette gerilimin yükselmesinde en çok ABD, Kanada ve Meksika'nın etkileneceğini savundu. ABD ve Kanada'da büyümenin 2019'da 0,7 puan aşağı geleceğini öngören Fitch, Meksika'da ise büyümenin yüzde 1,5 azalacağını tahmin etti.

Fitch, global ticari gerilimlerin Çin'in büyümesine etkisini ise 0,3 puan civarında tahmin etti.

Türkiye'yi olumlu etkileyecek

Yayınladığı raporda global ticaret savaşının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümelerine etkilerine ilişkin bir tablo yayınlayan Fitch Ratings, ticarette gerilimin tırmanmasını Türkiye için 2019 ve 2020'de temel senaryoda öngördükleri büyüme oranlarını artıracağını belirtti.

Fitch'e göre, Türkiye'de GSYH büyümesi 2019'da temel beklentinin 0,1, 2020'de ise 0,2 puan üzerine çıkacak.

Fitch, Hindistan ekonomisinde 2019'da büyümenin temel senaryodaki öngörüye göre değişmeyeceğini ancak 2020'de 0,2 puan artacağını tahmin ederken, Endonezya'da büyümeni 2019'de 0,2 puan azalmasını ve 2020'de 0,1 puan yükselmesini beklediklerini vurguladı.

Güney Kore'de ise büyümenin 2019 ve 2020'de 0,7'şer puan aşağıda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.