Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor! İşte tamamı altın olan iPhone 17 koleksiyonu...

Lüks teknoloji ürünleriyle bilinen Caviar, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için 'Gold Collection' adıyla sınırlı üretim ultra premium bir seri tanıttı. Tamamı 18 ayar altın kasaya sahip modellerden oluşan koleksiyon, yalnızca her tasarımdan üç adet üretilmesiyle dikkat çekiyor.

Seride Bitcoin 18K, Palmette 18K, Solar, Notre Dame 18K ve Maze gibi farklı el işçiliği tasarımlar yer alıyor. Fiyatlar ise alışılmışın çok ötesinde: Koleksiyondaki modeller binlerce dolara satılırken, özel tasarım Notre Dame 18K modeli ise 168.140 dolara kadar çıkıyor.

Fiyatı lüks otomobillerle yarışıyor

Dolar/TL kurunun 42 olduğu hesaba katıldığında ise ortaya çıkan rakamlar dudak uçuklattı. Bu fiyatlar, Türkiye'de birçok markanın üst segment sıfır otomobillerine denk geliyor; hatta bazı modeller lüks SUV fiyatlarını geride bırakıyor.

• iPhone 17 Pro 2TB Bitcoin 18K / 67.640 dolar → 2.840.880 TL

• iPhone 17 Pro Max 2TB Bitcoin 18K / 83.360 dolar → 3.501.120 TL

• iPhone 17 Pro 2TB Palmette / 73.930 dolar → 3.105.060 TL

• iPhone 17 Pro Max 2TB Palmette / 88.210 dolar → 3.704.820 TL

• iPhone 17 Pro 2TB Notre Dame 18K / 155.570 dolar → 6.533.940 TL

• iPhone 17 Pro Max 2TB Notre Dame 18K / 168.140 dolar → 7.061.880 TL

Koleksiyondaki tasarımlar: Altın, elmas ve özel oyma işçilik

• iPhone 17 Pro Bitcoin 18K

18 ayar altın gövde, kriptografik motifler ve dışa doğru kabartılmış Bitcoin sembolüyle geliyor. Her cihazda 1/3, 2/3 veya 3/3 şeklinde seri numarası yer alıyor.

• iPhone 17 Pro Palmette 18K

Birleşik Arap Emirlikleri estetiğinden ilham alan model, abanoz yüzey üzerine işlenmiş altın palmiye motifleri ve 100'den fazla el yerleştirilmiş elmas süsleme taşıyor. Apple logosu da elmaslarla kaplanmış.

• iPhone 17 Pro Solar

Daha sade bir çizgiye sahip Solar modeli, tasarımını tamamen saf altının parlaklığını ön plana çıkarmak üzerine kuruyor.

• Notre Dame 18K - Serinin en pahalı modeli

Notre Dame 18K modeli ise Notre Dame Katedrali'nin gül penceresi ve mimari detaylarından ilham alan karmaşık oyma işlemeleriyle öne çıkıyor. Hem altın hem de gümüş işçilik birlikte kullanılmış.

Notre Dame

• Maze ve diğer modeller

Daha minimal veya geometrik desen isteyenlere hitap eden Maze 18K ve Maze 24K gibi seçenekler de koleksiyonda yer alıyor.

Kablosuz şarj yok

Caviar'ın bu serisinde iPhone'un cam arka yüzeyi tamamen metalle değiştiği için modellerin kablosuz şarj ve MagSafe desteğini büyük ihtimalle desteklemediği belirtiliyor.

Her modelden yalnızca 3 adet var

Caviar'ın Gold Collection serisi şu anda şirketin çevrim içi mağazasında satışta. Her modelden ise yalnızca 3 adet bulunuyor.