Ford'un Çin CEO'su istifa etti
Ford'un Çin CEO'su Jason Luo istifa etti. Luo'nun kişisel nedenlerle görevinden ayrıldığını belirtilirken yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.
Ford'un Çin operasyonunun başındaki isim Jason Luo 5 aydır yürütmekte olduğu görevinden ayrıldı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Luo'nun istifasının hemen yürürlüğe gireceği belirtildi.
Ford'un Asya Pasifik operasyonları başkanı Peter Fleet, Jason Luo'nun kişisel nedenlerle görevinden ayrıldığını ifade etti.
Luo'nun yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.