Fox'un Sky'ı satın almasına, İngiliz rekabet kurumundan uyarı

23 Ocak 2018

İngiltere Rekabet Kurumu, ABD merkezli Fox'un Sky grubunu satın almasının medyadaki çok taraflılık ilkesine zarar verebileceğini ve kamu yararına olmadığını söyledi.

BBC'de yer alan habere göre Rekabet Kurumu, anlaşma gerçekleşirse bu durumun Fox'un sahibi olan medya devi Rupert Murdoch'a yeni kanallar üzerinde çok fazla kontrol vereceği uyarısı yaptı.

Rekabet Kurumu, buna karşılık anlaşmada yayıncılık standartlarına uyulduğu takdirde, birleşmenin kamu zararına olmadan da gerçekleşebileceğini belirtti.

Rupert Murdoch'un yakında Disney tarafından satın alınacak şirketi Fox, bugün itibariyle Sky medya grubunda yüzde 39 hisseye sahip. Fakat Fox 2016 yılında Sky'ın tamamını almak için 11.7 milyar sterlin (16.3 milyar dolar) teklif etmişti.

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Kaynak: DHA