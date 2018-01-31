Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Afrin açıklaması

31 Ocak 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonun 'teröre karşı' olması gerektiğini söyledi.

"Bu bir işgal operasyonu olmamalı" diyen Macron, Türkiye'nin bununla ilgili Avrupalı müttefikleriyle koordinasyon içinde olması gerektiğini belirtti

Macron, "Eğer bu operasyonun Türkiye sınırındaki terör tehdidi dışında bir amacının olduğu ortaya çıkarsa ve bir işgale dönüşürse o zaman bu bizim için gerçek bir problem olur" dedi.

Pentagon: Afrin'deki gruplar koalisyonun parçası değil