Fransa hükümeti emeklilik yaşını 64’e çıkaracak

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıkladı.

Mevcut emekliliğe ayrılma yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e ulaşacağını anlatan Borne, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödemiş olmak gerekeceğine işaret ederek, otomatik olarak emekliliğe ayrılış hakkı olan 67 yaşı muhafaza edeceklerine işaret etti.

Bazı mesleklerdeki yıpranma payı göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Borne, mesleki yıpranmaların önlenmesine ilişkin 1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını söyledi.

Borne, en düşük emeklilik maaşının asgari ücretin yüzde 85’ine yükseltileceğine ifade etti. Böylelikle, en düşük emekli maaşı aylık yaklaşık bin 200 euro olacak.

Farklı emeklilik çeşitlerinin ekseriyetine son vereceklerini değinen Borne, bunun işe yeni alınanlar için geçerli olacağını kaydetti.

Öte yandan, söz konusu reform kapsamında erken yaşta çalışmaya başlayanlar daha erken emekliliğe ayrılabilecek ve işçiler 44 yıldan fazla çalışmak zorunda olmayacak.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de emeklilik reformunun 2030’da 17,7 milyar euro getireceğini ifade etti.