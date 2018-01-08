Fransa ve Çin arasında "at diplomasisi"

08 Ocak 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç gün sürecek Çin gezisine, Çin uygarlığının beşiği ve eski İpek Yolu’nun başlangıç noktası olarak görülen Xi’an kentinde başladı.

Macron'un gezisi, geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen Çin Komünist Partisi Kongresi’nden bu yana, bir Avrupa devlet başkanı tarafından ülkeye yapılan ilk ziyaret oldu.

Aralarında 50'den fazla iş insanının da bulunduğu kalabalık bir heyetle Çin'e giden Macron'un ziyareti sırasında, iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalanması da bekleniyor. Macron'a gezide eşi Brigitte eşlik ediyor.

Fransa liderinin gezi sırasında Fransız şirketlerin Çin pazarına daha fazla ulaşmasını sağlamak üzere girişimlerde bulunması bekleniyor.

"Diplomasi dünyasında görülmemiş bir jest"

Macron'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Cumhurbaşkanı Atlı Alayı'ndan seçtiği Vesuvius isimli 8 yaşında bir at hediye edeceği bildirildi. Reuters, bu hediye seçiminin, "bugüne kadar diplomasi dünyasında görülmemiş bir jest" olduğunu yazdı.

Çin Devlet Başkanı Şi, 2014'te Paris ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanlığı Atlı Alayı'ndan çok etkilendiğini söylemişti.

Macron'un bu hediyesinin, Çin'in "panda diplomasisine" karşı bir jest olduğu da söyleniyor. Çin, daha önce Paris'teki bir hayvanat bahçesine panda göndermiş ve Macron'un eşi Brigitte de pandanın "vaftiz annesi" olduğunu söylemişti.

Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, "Güvenlik gerekçesiyle atı götürmek çok zor olsa da bunun cumhurbaşkanı için önemi büyük. At, Fransa'nın mükemmelliğinin bir sembolü" dedi.

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Kaynak: Reuters