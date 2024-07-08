Fransa'da, 2. tur sonuçlarından 'sol ittifakı' sürprizi çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararının ardından gerçekleşen ikinci turda, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı 182 sandalye kazanarak seçimi birinci olarak tamamladı.

Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın oy oranlarınının yükselmesi sebebiyle erken genel seçim kararı alınan Fransa'da, ilk turun galibi Jordan Bardella'nın liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi 2'inci turda 143 sandalye kazanarak 3. parti oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'nin yer aldığı Cumhuriyet İçin Hep Birlikte ittifakı ise 168 sandalye kazanarak 2'inci parti olarak seçimi tamamladı.

Genel seçimin ikinci turunda 577 seçim bölgesinde, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması halinde, en az yüzde 12,5 oy almış adaylar yarıştı ancak hiçbir ittifak 577 üyeli Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayacak 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

1997'den bu yana en çok katılımın olduğu ikinci tur seçiminde, katılım oranı yüzde 66,63 oldu.

Liderlerden ilk açıklama

2'inci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından Boyun Eğmeyen Fransa’nın lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Macron'un hükümeti kurma görevini kendilerine vermesi gerektiğini söyledi ve “Ülkeyi yönetmeye hazırız” ifadesinde bulundu. Boyun Eğmeyen Fransa ittifakında yer alan Sosyalist Parti'nin lideri Olivier Faure, Parlamento'daki en büyük blok olan Yeni Halk Cephesi’nin hükümeti kurması gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Jordan Bardella, ikinci tur öncesi yapılan "doğal olmayan ve onursuz" ittifakın zaferlerine engel olduğunu savundu. "Bu akşam tüm bu ittifaklar Fransa'yı aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un kollarına itmiştir" diyen Bardella, Cumhurbaşkanı Macron'u da, "Fransa'yı belirsizliğe ve istikrarsızlığa itmekle" suçladı.

Ulusal Birlik Partisi'nin son cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, "Zaferimiz sadece ertelendi. Bugünkü sonuçla yarının zaferinin tohumlarının atıldığını düşünüyorum" dedi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un seçim sonuçlarını analiz ettiği ve seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kararlarını duyuracağı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kurumlarımızın garantörü olarak Fransız halkının tercihine saygı duyacaktır" denildi.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, erken genel seçimlerin ardından yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını bildirdi.

Meclisi feshetme kararını kendisinin seçmediğini ve bunun sonuçlarına katlanmayı reddettiğini söyleyen Attal, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım" dedi.

Belirsizlik Fransız hisse senetlerini etkiledi

Reuters'ta yer alan habere göre, Fransız hisse senetleri pazartesi sabahı erken saatlerde Avrupa borsaları arasında en fazla düşüş yaşayan hisseler oldu. Parlamentonun askıda kalması ihtimali Fransa'yı bilinmezliğe sürükledi.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi de işlem gününün başında biraz düşüş yaşadı. Asya'daki piyasalar, şok edici Fransız seçim sonuçlarına ilk tepki verenler oldu. Euro yüzde 0,2 düşerek 1,08 dolara geriledi ve uzun vadeli Fransız tahvil vadeli işlemleri de oradaki işlemler açıldığında düştü.

Hollande Parlamento'ya geri döndü

2012-2017 yılları arasında ülkeyi yöneten Francois Hollande, Yeni Halk Cephesi ittifakının bir parçası olan Sosyalist Parti ile parlamentoya seçildi.

2012'de Nicolas Sarkozy'nin yerine gelen Hollande, 2017'deki seçimin ardından koltuğunu Emmanuel Macron'a devretmişti.

Melenchon'dan Filistin vaadi

Boyun Eğmeyen Fransa’nın lideri Melenchon, hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirtti. Melenchon, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi.