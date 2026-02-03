Fransa'da enflasyon beklentilerin altında: ECB için yeni sinyal mi?

Fransa'da enflasyon, ocak ayında beklentilerin üzerinde gerileyerek Euro Bölgesi genelinde enflasyonun bu yıl Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin altında kalabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Insee tarafından yayımlanan verilere göre, tüketici fiyatları AB uyumlu ölçüme göre ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 0,7 seviyesinde bulunurken, piyasa beklentisi artışın yüzde 0,6 olması yönündeydi. Enflasyondaki gerilemede, imalat ürünleri fiyatlarındaki düşüş ile enerji fiyatlarının aralık ayına göre daha sert gerilemesi etkili oldu.

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydederken, yıllık bazda artış yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Yönetim Konseyi toplanacak

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi perşembe günü toplanacak. Piyasalarda faiz oranlarının sabit tutulması beklenirken, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında seyretmeye devam etmesi halinde yıl içinde yeni faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.