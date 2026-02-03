Trump’tan kritik mineraller hamlesi: 12 milyar dolarlık "Project Vault" duyuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamalarda, Amerikan sanayisini yakından ilgilendiren yeni bir girişimi kamuoyuna duyurdu.

Trump, ABD’li şirketlerin geçmişte piyasalarda yaşanan aksaklıklar sırasında kritik minerallere erişimde ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, bu sorunun önüne geçmek amacıyla “Project Vault” adı verilen yeni bir programı hayata geçirdiklerini söyledi. Trump, “Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan zarar görmemesini sağlamak için Project Vault adıyla bilinecek bir girişimi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD sanayisi için bu rezervi oluşturuyoruz"

Yeni girişimin, ulusal güvenlik için oluşturulan stratejik petrol rezervine benzer bir mantıkla kurgulandığını belirten Trump, “Uzun zamandır ulusal savunma için stratejik petrol rezervimiz ve kritik mineraller stokumuz olduğu gibi, şimdi de Amerikan sanayisi için bu rezervi oluşturuyoruz, böylece herhangi bir sorun yaşamayacağız" dedi.

12 milyar dolarlık proje...

Trump, Project Vault'un finansman yapısına ilişkin de bilgi vererek, programın 10 milyar dolarlık ABD İhracat-İthalat Bankası kaynağı ile 2 milyar dolarlık özel sektör desteğini bir araya getireceğini aktardı. Trump, projeye sağlanan kredilerden elde edilecek faiz gelirinin Amerikan vergi mükelleflerine kazanç sağlamasının beklendiğini dile getirdi.

Son bir yıl içinde hükümetin kritik mineraller ve nadir toprak elementlerine erişimi güvence altına almak için “olağanüstü” adımlar attığını söyleyen Trump, bu kapsamda madencilik yatırımlarının artırıldığını ve federal izin süreçlerinin hızlandırıldığını da hatırlattı.