Fransa'da göçmen kampında kavga: 13 yaralı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Calais şehrindeki göçmen kampında, polis müdahalesi sonrası çıkan kavgada 3'ü ağır 13 sığınmacının yaralandığı bildirildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'da yer alan haberde, Calais'teki göçmenlerin yeniden toplanmalarını önlemek amacıyla güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Sığınmacıların kurduğu naylon ve kağıttan baraka ile çadırların yıkıldığı operasyonun ardından yemek dağıtımı yapılan alana yakın bölgede silah sesleri duyulduğu ve kavga çıktığı belirtildi.

Haberde, Afgan ve Eritreli göçmenler arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bu kişilerden 4'ünün silahla vurularak yaralandığı kaydedildi.

Dernek çalışanı yaralı sayısının 15 olduğunu bildirdi

Bölgede sığınmacılara yardım amaçlı faaliyetler yürüten bir derneğin çalışanı Loan Torondel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ortamın gerildiğini, sığınmacıların barınakları yıkılarak bölgeden uzaklaştırıldığını ve eşyalarını almalarına izin verilmediğini belirtti. 18 ay boyunca bölgede görev yaptığını vurgulayan Torondel, daha önce hiç görülmemiş şekilde polis sevkıyatı ve ambulans sirenleriyle karşılaştıklarını ifade etti, yaralı sayısının ise 15 olduğu bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, gerginliğin artması üzerine bölgeye giderek incelemede bulunacağını, Vali, Belediye Başkanı ve yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

İngiltere'ye geçmek için Calais kenti yakınlarında toplanan binlerce göçmen, 2000'li yılların başından itibaren "Jungle" adı verilen ilkel bir kamp oluşturarak uzun yıllar bekleyişini sürdürmüştü. Jungle kampı, 2016'nın sonunda dağıtılmış, burada yaşayan 6 binden fazla kişinin göçmen merkezlerine yerleştirileceği açıklanmış fakat yer yetersizliği nedeniyle başarılı olunamamıştı.