Fransa’da kamu çalışanları 3. kez greve gidiyor

22 Mayıs 2018

Fransa'da memurlar birçok sendikanın çağrısıyla 3. kez greve gidiyor. Grevde, kamu çalışanlarına destek amacıyla demir ve havayolu çalışanlarının da greve katılacağı duyuruldu.

Başta Genel İş Sendikası CGT olmak üzere Unsa ve CFDT ile SUD-Rail sendikaları, üyelerini bugün kamu çalışanlarına destek vermeleri için memurlarla birlikte sokağa inmeleri çağrısında bulundular. Havaalanlarında çalışan kontrolörlerin greve gitmesi üzerine sivil havacılık kurumundan Orly, Lyon ve Marsilya’daki uçuşların beşte bir oranında azaltılacağı duyurusunda bulundu.

Fransa’da hükümetin, kamuda çalışan memurların sayısını azaltacağını açıklamasının üzerine ülkedeki 5,7 milyon kamu çalışanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin yapmayı hedeflediği reformlarına karşı bugün 3. kez sokağa çıkacak.

Otoyollar olmak üzere, sosyal ve sağlık hizmet sektörlerinde çalışanların da grev yapmasından dolayı, bu sektörler de ciddi aksamaların olacağı bekleniyor. Sağlık çalışanlarının yanı sıra bugün aynı şekilde belediyelere bağlı kreşlerden okullara kadar birçok sektörde greve gidilmesi nedeniyle aksamalar yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamuda çalışan 5,7 milyon kişiden 120 binini azaltmayı düşünüyor. 2022 yılına kadar devlet kurumlarındaki çalışan sayısını 50 bin, yerel yönetimlerde ise 70 bin kişinin işine son verilerek kamunun üzerindeki yükü azaltmak istediği biliniyor. Memurlar ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına 2016’dan bu yana yıllık sadece yüzde 0,6 oranında zam yapılırken, 2019’da kamu çalışanlarının bu zammı da almayacakları söyleniyor.

Bununla birlikte, kamu çalışanlarının hastalık hali durumunda raporlu olduğu ilk günün ücreti sigorta kurumu tarafından karşılanan bu kuralın da kaldırılacak olması, kamu çalışanları tarafından kabul edilemez bir karar olarak algılanıyor. Ülkedeki birçok sendika üyelerinin yasal haklarının Macron ve hükümeti tarafından "gasp edilmekle" karşı karşıya bulundukları açıklanırken, kamu çalışanlarına yönelik yapılan bu uygulamaların kazanılmış hakların yok edilmesi ve hizmet hakkını yok edeceğini ileri sürüyorlar.

Kaynak: İHA