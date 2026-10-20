Fransa'daki protestoların ardından lüks ürünler yok pahasına satılıyor

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Fransa'da öğrenci protestolarıyla başlayan gösteriler sırasında bazı mağazalarda yağma olayları yaşandı. Ülke genelinde 3 binden fazla işletmenin zarar gördüğü olayların ardından, mağazalardan alındığı öne sürülen ürünlerin internet üzerinden ve sokaklarda satışa çıkarıldığı iddiaları gündeme geldi.

Hafta sonu yaşanan olayların ardından sosyal medyada, yağmalanan mağazalardan çalındığı iddia edilen ürünlere ait ikinci el satış ilanlarının ekran görüntüleri paylaşılmaya başlandı.

İkinci el alışveriş platformu Vinted'da yayımlanan bazı ilanlarda, ürünlerin gösteriler sırasında mağazalardan alındığının açıkça belirtildiği görüldü. Bazı satıcıların ise ilanlarında ’17 Ekim ürünü’ ifadesini kullanarak eşyaların olaylarla bağlantılı olduğunu öne çıkardığı belirtildi.

Satışa sunulan ürünler arasında Sephora'dan alınan kozmetik malzemeleri, futbol formaları, yüksek fiyatlı spor ayakkabılar ve video oyunları yer aldı.

Söz konusu ürünlerin büyük bölümünün normal mağaza fiyatlarının oldukça altında satışa çıkarılması da dikkat çekti.

Fransız hükümetinden satış platformlarına çağrı

Fransa'nın dijital işlerden sorumlu bakanı Anne Le Henanff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu çalınan eşyalar bazı platformlarda satışa sunuluyor. Bu platformların söz konusu ilanları gecikmeden kaldırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, konunun ele alınması amacıyla içişleri ve adalet bakanlıklarından yetkililerin de katılacağı bir toplantı planlandı.

Toplantıya ikinci el satış platformu Vinted, çevrimiçi alışveriş ve açık artırma platformları eBay, Amazon ve Leboncoin ile Meta ve TikTok temsilcileri davet edildi. Çevrimiçi perakende şirketlerini temsil eden Fransız derneği Fevad'ın da görüşmeye katılması istendi.

Le Henanff, platformların yetkili kurumlarla iş birliği yapması gerektiğini belirterek, "Çalıntı malları yeniden satanların yargı önüne çıkarılabilmesi için bu şirketlerin devlet makamlarıyla yakın iş birliği yapması da zorunlu olacak" dedi.

Vinted şüpheli ilanları kaldırmaya başladı

Fransa'da ikinci el kıyafet ve çeşitli ürünlerin satışında yaygın olarak kullanılan Vinted, çalıntı eşya satışına karşı "sıfır tolerans" politikası uyguladığını duyurdu.

Şirket, "güvenlik güçleri ile Fransız makamlarıyla aktif biçimde iş birliği yaptığını" belirterek, gösteriler sırasında mağazalardan alındığından şüphelenilen ürünlere ait ilanların kaldırıldığını bildirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, "Hafta sonundan bu yana ekiplerimiz çalıntı mallarla bağlantılı olabileceği düşünülen ilanları tespit edip kaldırmak için derhal harekete geçti ve şüpheli ilanların takibini güçlendirdik" denildi.

Lüks ürünler sokaklarda satışa çıkarıldı

Fransa'daki olayların ardından sosyal medyaya yansıyan bir başka görüntüde ise lüks markalara ait olduğu öne sürülen ürünlerin sokaklarda satışa sunulduğu görüldü.

Yaklaşık 1.500 mağazanın yağma olaylarından etkilendiğinin belirtildiği ülkede, bazı kişilerin çanta ve çeşitli lüks ürünleri kaldırımlara serdikleri örtülerin üzerinde satışa çıkardığı görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, ürünler normal satış fiyatlarına kıyasla yüzde 80 ila 90 daha düşük bedellerle alıcı buluyor.

Satışa çıkarılan ürünlerin fiş ve garanti belgelerinin bulunmadığı, bazı satıcıların ise eşyaların gerçek olduğunu kanıtlamak amacıyla mağazalardaki yağma anlarına ait görüntüleri gösterdiği öne sürüldü.

Fransa'da izinsiz sokak satıcılığı yasak kapsamında değerlendirilirken, çalıntı malların satışının beş yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabildiği belirtiliyor.

Çöp kutusunun yanında Rolex saat bulunduğu iddiası

Yağma olaylarıyla ilişkilendirilen görüntüler arasında, bir çöp kutusunun yanında bulunduğu öne sürülen Rolex marka kol saati de yer aldı.

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, lüks saat markası Rolex'e ait olduğu iddia edilen bir kol saatinin kutusuyla birlikte çöp kutusunun yanında durduğu görülüyor.

Yüksek fiyatlarıyla bilinen Rolex'in yeni ve kullanılmamış olduğu ileri sürülürken, değerli bir saatin neden bu şekilde bırakıldığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ancak görüntülerdeki saatin orijinal bir Rolex olup olmadığı ya da gösteriler sırasında yağmalanan bir mağazadan alınıp alınmadığı konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.