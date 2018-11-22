Fransa'dan 18 Suudi'ye yaptırım

22 Kasım 2018

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Fransa'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olan 18 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Bakanlık , uygulanacak yaptırımlar arasında seyahat yasağının da olduğunu belirterek, “Kaşıkçı cinayeti basın özgürlüğüne ve temel haklara karşı işlenen ağır bir suçtur” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Fransa'nın Suudi Arabistan hükümetinden detaylı, şeffaf ve kapsamlı bir cevap beklediği de vurgulandı. (İHA)

Almanya da yaptırım açıklamıştı

Almanya tarafından da Kaşıkçı cinayetinde rol aldığından şüphelenilen 18 kişiye Schengen bölgesine seyahat yasağı getirilmişti.

Almanya ayrıca, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını tamamen durdurduğunu açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada ise, "AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamamış, yapılan araştırmanın ardından konsoloslukta öldürüldüğü açıklanmıştı.

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması