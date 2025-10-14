Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, 21 Ekim’de cezaevine giriyor: Avrupa’da bir ilk yaşanacak

Fransa’da ve Avrupa Birliği’nde bir ilk yaşanacak.

70 yaşındaki Sarkozy, savaş sonrası dönemde hapse giren ilk Fransız lider ve aynı zamanda bir AB ülkesinde cezaevine girecek ilk eski devlet başkanı olacak.

Sarkozy, geçmişte de yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından hüküm giymiş, elektronik kelepçe takmak zorunda kalmıştı. O dönemde aldığı bir yıllık hapis cezasını ev hapsiyle tamamlamış ve üç ay sonra şartlı tahliye edilmişti.

“Hiçbir ayrıcalık istemeyeceğim”

Suçlamaları reddeden Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyası için Libya’dan fon sağlamak amacıyla bir suç örgütü kurmadığını savundu. Le Figaro’nun haberine göre Sarkozy, geçtiğimiz hafta Paris’te 100’e yakın dostu ve eski çalışma arkadaşıyla bir “veda buluşması” düzenledi.

Gazeteye göre Sarkozy burada yaptığı konuşmada, “Masumum ve hiçbir zaman suçlu bulunmamam gerekiyordu. Ancak hiçbir ayrıcalık istemeyeceğim. Eğer taşınması gereken bir haç varsa, onu sonuna kadar taşırım” ifadelerini kullandı.

Cezaevi koşulları belli oldu

Sarkozy’nin Paris’teki La Santé Cezaevinde kendisine ait bir hücresi olacağı, günde bir saat egzersiz yapabileceği ve haftada üç ziyaret hakkına sahip olacağı açıklandı.