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Fransız bakan: Türkiye savaşı büyütmemeli

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran'ın Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

Fransız bakan: Türkiye savaşı büyütmemeli
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki faaliyetleriyle uluslararası hukuku ihlal ettiklerini öne sürdü.

BFM TV'ye açıklama yapan Le Drian, "Suriye'deki tehlikeli durum devam ederken Türkiye savaşı büyütmemeli" dedi. Le Drian, "Türkiye, Şam yönetimi, İran ve Doğu Guta ile İdlib'e saldıranlar uluslararası hukuku ihlal ediyor" diye konuştu.

Fransız bakan, HHizbullah ve tüm İranlı milislerin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters

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