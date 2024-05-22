Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

ABD'de yayınlanan ve tüm dünyada popüler olan Friends dizisinin yıldız oyuncusu Matthew Perry, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinin havuzunda ölü bulundu. Dizide canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölüm sonrası kan örneğinde, yüksek düzeyde ketamin tespit edildi.

Los Angeles Polis Departmanı, 54 yaşındaki yıldızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattıklarını ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ile ABD Posta Denetleme Servisi ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, öldüğü sırada depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin tedavileri aldığı bilinen Perry'nin soruşturmasında, oyuncunun vücudunda bulunan anestezik ketamini nasıl elde ettiği araştırılacak.

Kıdemli tıp doktoru yardımcısı Raffi Djabourian, Perry'nin ölümüne katkıda bulunan diğer faktörlerin koroner arter hastalığı ve opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan buprenorfinin etkileri olduğunu belirtmişti.