FT: Türkiye’ye kaçan Rus bilgisayar korsanları dolandırıcılığa başladı

Rus hackerların Türk bilgisayar korsanlarıyla birlikte çalışıp on milyonlarca yeni çalınmış kimlik bilgileri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürüldü. Habere göre bu kişiler gizli kalmak, kazançlarını aklamak ve dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlardan topladıkları kimlik bilgilerini Avrupa pazarında satmak için Türk bilgisayar korsanlarıyla bir araya geldi.

Türk polisinin soruşturmalar başlattığına işaret eden FT’ye göre, son bir ay içinde siber suçlular, Türkiye’de birbirlerinin becerilerinden yararlanarak ya da birbirlerini eğiterek Rus ve Belarus çetelerinin tekellerini kıran büyük online dolandırıcı kartelleri oluşturdu: “Türkiye’ye gelen Rus bilgisayar korsanları, Türk bilgisayar korsanlarına toplanan büyük miktardaki verileri işlemeleri için sofistike kodlar öğretti, aynı zamanda Türk suçluların verimli şekilde organize edilmiş veri setleri için daha iyi fiyatlar elde etmesi amacıyla Batı Avrupa’daki, özellikle de Almanya’daki bağlantılarıyla tanıştırdı.” Aynı habere göre, şu an yüzlerce farklı Telegram grubu, genellikle haftada 50 dolar gibi bir ücret karşılığında Türkiye’den ya da başka bir ülkeden yeni "kazınmış" verilerin satışı için aktif tutuluyor.