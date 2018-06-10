G7 gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek

10 Haziran 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix kasabasında gerçekleşen G7 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

G7 Zirvesi'nin, tüm anlaşmasızlıkları kaldırmadığını ancak gerilimin yüksek olduğu bir ortamda mümkün olan konularda özellikle dış politika ve ticaret konusunda birliği sağladıklarını belirten Macron, klima konusunda ABD'nin dışında 6 ülkenin hemfikir olduğunu anımsattı.

Macron, ticaret konusunda uluslararası kuralların uygulanması gerektiğini ifade ederek, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reforme edilmesi gerektiğini bildirdi.

DTÖ'nün daha etkili olması durumunda ticaret konularında daha iyi gelişmeler kaydedileceğini ifade eden Macron, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ve bu görüşmede ticaret konusunun gündeme geldiğini kaydetti.

Macron, bu zirvede AB ile ABD arasında birkaç konuda kapsamlı çalışmaların gerekliliğinin ortaya çıktığını aktardı.

Zirvede Suriye meselesini de ele aldıklarını dile getiren Macron, kimyasal silah kullanımını önlemek adına atılacak adımlara ilişkin ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.

Macron, 1 Ocak 2019 itibariyle başkanlığını devralacağı G7'nin bir sonraki zirvesinin gelecek yıl yaz ayında Fransa'nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Ticaret konusunda G7 ülkeleriye ve özellikle ABD ile ortak bir görüşte buluştuklarını ancak bunun sonucunu gelecek haftalarda göreceklerini vurgulayan Macron, bir soru üzerine Trump'ın alüminyum ve çelik ile ilgili aldığı kararın ülkesinde hala tartışıldığını bildirdi.

Macron, Fransa'nın gelecek yıl G7 başkanlığını devraldığı zaman Rusya'nın bu gruba katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya, "Bunu yaparız ancak Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı yerine getirmesi gerekiyor. Rusya anlaşmayı yerine getirdiği günün ertesi günü dahil olur." yanıtını verdi.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.

Kaynak: AA