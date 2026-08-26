Game of Thrones yıldızı bu kez kılıç değil asa tutacak

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"Game of Thrones" dizisindeki "Jon Snow" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İngiliz oyuncu Kit Harington, HBO'nun yeni "Harry Potter" dizisinin ikinci sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

Harington, J.K. Rowling'in yarattığı evrenin dikkat çeken karakterlerinden "Gilderoy Lockhart"a hayat verecek.

Rolü Nicolas Hoult'tan devraldı

HBO Max'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre karakteri başlangıçta Nicolas Hoult'un canlandırması planlanıyordu. Ancak yoğun çalışma programı nedeniyle projeden ayrılan Hoult'un yerine Kit Harington kadroya dahil edildi.

Böylece Harington, "Game of Thrones"un ardından bir başka büyük HBO yapımında rol almaya hazırlanıyor.

"Gilderoy Lockhart" kimdir?

J.K. Rowling'in "Harry Potter ve Sırlar Odası" kitabında önemli bir yere sahip olan "Lockhart", Hogwarts'ta karanlık sanatlara karşı savunma dersleri veren bir öğretmen olarak biliniyor.

Kendisini ünlü ve başarılı bir büyücü olarak tanıtan karakterin, gerçekte başka kişilerin başarılarını sahiplenerek şöhret kazandığı ortaya çıkıyor.

"Lockhart" rolünü, 2002'de gösterime giren "Harry Potter ve Sırlar Odası" filminde Kenneth Branagh canlandırmıştı.

İlk sezon 25 Aralık'ta yayımlanacak

J.K. Rowling'in yedi kitaplık roman serisini yeni bir oyuncu kadrosuyla ekrana taşıyacak HBO yapımı dizinin ilk sezonu, "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabını temel alacak.

Sekiz bölümden oluşacak sezon, 25 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrollerinde Dominic McLaughlin "Harry Potter", Arabella Stanton "Hermione Granger", Alastair Stout ise "Ron Weasley" karakterini canlandıracak.