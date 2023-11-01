“Gazze Savaşı 60 gün sürerse, İsrail'e maliyeti 17 milyar dolar olur"

Bir diğer deyişle, GSYİH'nın yaklaşık yüzde 3.5'ine mal olacak. Hemen belirtelim: Başekonomistin tahmini, gayri resmi olarak etkinin GSYİH'nın yüzde 2-3'ü kadar bir kayıp olacağını tahmin eden İsrail Bankası ve Hazine'nin tahminlerinden daha yüksek.

Zabezhinsky zararı 4 kategoride değerlendiriyor: Savaşın doğrudan maliyeti, mülk hasarının tazmini, ekonomik yardım (iş sürekliliği, hane desteği) ve ekonomik bozulma nedeniyle devlet gelirinin kaybı.. Örneğin, doğrudan maliyeti, mühimmat ve yedek birliklerin seferber edilmesi de dahil olmak üzere yaklaşık 6.17 milyar dolar olacak.

Bu rakam, İkinci Lübnan Savaşı'nın maliyetinin iki katı. Başekonomiste göre, ödenecek tazminatlar da 4.2 milyar dolara ulaşabilir ki, bu da ülke GSYİH'nın 7.6 milyar dolar azalması nedeniyle vergi geliri kaybı olabileceği anlamına geliyor. Yatırım şirketi Psagot'un başekonomisti Guy Beitor da "Çatışmanın uzun sürmesi ve ekonomide talebe ciddi zarar vermesi bekleniyor” diye konuştu.

İsrail Merkez Bankası da 24 Ekim'de ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, 2023 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2.3'e, 2024 tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 2.8'e çekti. Bankanın tahminleri, çatışmaların Gazze Şeridi ile sınırlı kalacağı varsayımına dayanıyor.